Международная касса: боевик «Топ Ган» вновь лидирует

ТОП ГАН: МЭВЕРИК с Томом Крузом в главной роли за миинувший уикенд заработал еще $81,7 млн (-20%), что увеличило международные сборы боевика до $257 млн ​​на 64 рынках. В число стран-лидеров по кассе проекта входят Великобритания ($47,8 млн), Австралия ($23,4 млн) Япония ($21,9 млн), Франция ($21 млн) и Германия ($12,2 млн).

Еще один проект, который покоряет международные кинотеатры, фантастический проект МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО, собрал $55,5 млн на старте лишь на 15 рынках. В Мексике фильм заработал $18,1 млн, в Бразилии — $4,4 млн, а в Италии сборы составляют $3,4 млн.

Также кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ сумел преодолеть отметку $900 млн мировых сборов, достигнув результата в $909 млн. Из этой суммы на международную кассу приходятся $520 млн.

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ заработал за минувший уикенд $8,9 млн (+37%). Теперь зарубежная касса проекта составляет $131 млн, из которых $40,2 млн приходятся на китайский рынок.

05.06.2022 Автор: Виолетта Палий