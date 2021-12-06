Международная касса: китайский триллер возглавил прокат

В премьерный уикенд китайский триллер АНТИКВАРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО сумел заработать $25,7 млн, заняв при этом первую строчку чарта.

На второй позиции расположился мультфильм ЭНКАНТО с кассой уикенда в $20,7 млн. Общие зарубежные сборы проекта составляют $58,1 млн. Во вторые выходные в международном прокате фильм занял первое место во Франции, Италии, Колумбии, Бразилии, Мексике, Сингапуре, Аргентине, Кувейте, Катаре и Южной Африке, а также оказался на первом месте среди зарубежных проектов в Корее, Швеции и Турции.

Драма Ридли Скотта ДОМ GUCCI собрала во второй уикенд $14,8 млн на 60 территориях, ее суммарная зарубежная касса составила $33,6 млн. В России проект заработал $2,8 млн, что в четыре раза больше результата ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ, еще одного фильма с Леди Гагой. В Германии проект также занял первое место с $1,9 млн.

Еще один проект из Поднебесной, фильм БЫТЬ КЕМ-ТО, оказался на четвертой строчке рейтинга. В четвертые выходные проект заработал $13,3 млн. Суммарная касса составила $116,9 млн.

Замкнул пятерку лидеров фантастический проект ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ с $13,1 млн за третий уикенд, общая касса — $42,9 млн. Тремя ключевыми странами по кассе оказались Россия ($2,7 млн), Франция ($2 млн) и Испания ($1,1 млн)

06.12.2021 Автор: Виолетта Палий