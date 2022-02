Международная касса: шесть китайских фильмов захватили лидерство

Новый год в Китае наступил в минувший вторник, и за шесть праздничных дней кинотеатральный сборы в местном прокате составили $943 млн. Этот результат оказался вторым за всю историю праздников после показателя 2021 года ($1,2 млрд). Такой результат может быть связан с тем, что в Поднебесной закрыты 20% кинотеатров, а также с проведением Олимпийских игр в стране.

Лидерство уверенно заняли китайские новинки. Так, сиквел фильма БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНДЖИН оказалась на первой строчке рейтинга в премьерные выходные, заработав $398 млн. Также за шесть дней проката комедия TOO COOL TO KILL собрала $218 млн. Драма NICE VIEW заработала за праздники $105 млн, а мультфильм BOONIE BEARS: BACK TO EARTH — $89 млн. Китайская комедия ONLY FOOLS RUSH IN суммарно собрала $74 млн, а военная картина SNIPER — $41 млн.

За прошедший уикенд кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ преодолел рубеж в $1 млрд сборов, достигнув отметки в $1,027 млрд. За прошлые выходные фильм заработал $15,6 млн на 63 зарубежных рынках. Крупнейшими рынками проекта являются Великобритания ($122,5 млн), Мексика ($75,1 млн), Корея ($62,6 млн), Франция ($60 млн), Австралия ($56,3 млн), Бразилия ($54,8 млн), Германия ($46,9 млн), Россия ($46,4 млн), Индия ($36,4 млн) и Япония ($31,7 млн).

Следом идет китайский анимационный фильм DUNK FOR FUTURE, которая на стартовых праздничных выходных собрал $15,3 млн.

Анимационный мюзикл ЗВЕРОПОЙ 2 заработал нв международном рынке $14 млн за минувший уикенд, его суммарная касса составляет $152 млн. В Дании проект стартовал с $1,1 млн. Ведущими территорими для мультфильма стали Франция ($18,2 млн), Великобритания ($17 млн), Австралия ($13,2 млн), Россия ($12,7 млн) и Мексика ($12,6 млн).

Фильм ПАДЕНИЕ ЛУНЫ за рубежом заработал $9,37 млн в минувшие выходные. Комедийный боевик ЧУДАКИ НАВСЕГДА собрал на старте $5,2 млн на девяти рынках.

