Международная касса: «Бэтмен» заработал $120 млн за рубежом на старте

В эти выходные фильм БЭТМЕН Мэтта Ривза вышел на 74 рынках, собрав $120 млн в международном прокате. Мировая касса релиза составляет $248 млн. Кинокомикс показал лучший старт голливудского релиза в зарубежном прокате в 2022 году, а также стал крупнейшим релизом Warner Bros. со времен ДЖОКЕРА. В пятерку лучших стран по сборам фильма вошли Великобритания ($18,4 млн), Мексика ($12 млн), Австралия ($9,2 млн), Бразилия ($8,8 млн) и Франция ($8,5 млн). За аналогичный период БЭТМЕН отстает на 8% от ТЕМНОГО РЫЦАРЯ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ, однако на 10% опережает ЛИГУ СПРАВЕДЛИВОСТИ, на 43% обходит ЧУДО-ЖЕНЩИНУ, на 45% — ТЕМНОГО РЫЦАРЯ и на 143% опережает ГОДЗИЛЛУ ПРОТИВ КОНГА.

В третий уикенд боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ заработал $17,4 млн, увеличив зарубежную кассу до $171 млн. Лидерами среди рынков являются Великобритания ($27,5 млн), Франция ($14,9 млн), Россия ($14,8 млн), Испания ($10,5 млн) и Австралия ($9,7 млн). Прокат в Китае стартует с 14 марта.

Продолжение китайского боевика БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНДЖИН заработало $7,5 млн за минувший уикенд. На данный момент касса военной драмы составляет $624 млн. Еще один релиз из Поднебесной, комедия TOO COOL TO KILL, собрала на четвертых выходных $5,9 млн.

Детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ заработал на минувших выходных $5,1 млн.

Анимационный мюзикл ЗВЕРОПОЙ 2 собрал дополнительно $4,2 млн, суммарная международная касса составляет $40,5 млн — это выше результата первой части мультфильма.

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ заработал $4 млн, общие сборы релиза составляют $1,08 млрд.

Другим лидером из Китая стала драма NICE VIEW с $4 млн за уикенд.

07.03.2022 Автор: Виолетта Палий