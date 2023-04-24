Международная касса: «Братья Супер Марио в кино» доминирует на мировых рынках

За минувший уикенд анимационная адаптация игр Nintendo БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО собрала $70 млн в международном прокате. К 24 апреля мировой бокс-офис картины составляет $872 млн. По мнению аналитиков, уже через неделю она станет первым релизом 2023 года, который присоединится к клубу миллиардеров.

Доля североамериканских сборов в сумме валовой кассы БРАТЬЕВ составляет почти 50%. Лучшими зарубежными рынками стали Мексика ($65,6 млн), Великобритания и Ирландия ($51,7 млн), Германия ($37,2 млн), Франция ($31,7 млн) и Австралия ($27,3 млн). Картина стала самым прибыльным релизом 2023 года на 31 зарубежном рынке, включая Австралию, Германию, Мексику, а также Великобританию и Ирландию.

Новинка ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ сумела заработать за пределами США и Канады $16,8 млн, общие сборы фильма превысили $40 млн — большой успех для картины с рейтингом R, производство которой обошлось Warner Bros. и New Line в $15 млн долларов.

Японский полнометражный анимационный фильм КОРОННЫЙ БРОСОК возглавил прокат в Китае. По данным консалтинговой компании Artisan Gateway, Картина Такэхико Иноэ в кинотеатрах КНР собрала $38,5 млн (266 млн юаней). За выходные с пятницы по воскресенье на долю ленты пришлось до 74% китайских зрителей за этот период. Однако релиз БРОСКА состоялся в четверг, хоть это и не принято в Китае, и совокупные сборы аниме в этой стране превысили $55,2 млн. Релиз уже стал большим хитом в других частях Азии, и, по оценкам Comscore, собрал в мировом прокате $211 млн. Из них $98 млн пришлись на Японию.

24.04.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов