Международная касса: фильм ужасов Smile суммарно заработал более $200 млн

Общие сборы фильма ужасов SMILE на минувшем уикенде преодолели отметку в $200 млн. Из них $104 млн пришлось на прокат за пределами США. Снижение кассы на 62 рынках составило в среднем 35%. В 43 странах, в том числе в Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Испании и Австралии, картина стала самым успешным хоррором 2022 года. На 27 рынках SMILE оказался самым успешным хоррором в истории Paramount. Самыми кассовыми странами для проекта стали Великобритания ($12,5 млн), Германия ($11,1 млн), Франция ($8,7 млн), Мексика ($8,2 млн) и Испания ($5,3 млн).

До $182 млн, заработанных на 76 рынках, довел свою международную выручку ЧЕРНЫЙ АДАМ. Его касса сократилась в среднем также на 35%. В Великобритании картина освоила на данный момент $19,3 млн, в Мексике – $12,7 млн, во Франции – $12,4 млн, в Бразилии – $12,2 млн, в Австралии – $10 млн. Сборы с учетом проката в США достигли $320 млн.

Семейной ленте МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ уикенд принес $6 млн. Всего в международном прокате лента освоила $27,2 млн.

Драма THE BANSHEES OF INISHERIN в Великобритании потеряла лишь 23% от выручки предыдущего уикенда. Всего на островах лента заработала $7,2 млн.

Комедия БИЛЕТ В РАЙ в международном прокате привлекла уже $90,5 млн, тем самым улучшив итоговые цифры проекта ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ($85,5 млн).

07.11.2022 Автор: Максим Острый