Международная касса: китайский холдовер «Moon Man» сохранил лидерство в международном прокате

За второй уикенд китайская фантастическая комедия MOON MAN освоила у себя на родине $59,9 млн. Тотал ее сборов достиг отметки в $297 млн.

Комедийный экшн БЫСТРЕЕ ПУЛИ, в актерский состав которого вошли Брэд Питт, Джои Кинг, Брайан Тайри Генри, Хироюки Санада и многие другие, на 57 рынках за пределами США освоил $32,4 млн. Наибольшим успехом картина пользовалась в Великобритании ($3,5 млн), Франции ($3,1 млн), Мексике ($3 млн), Австралии ($2,2 млн) и Саудовской Аравии ($1,9 млн). В залах IMAX фильм привлек $4,1 млн.

Мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ на минувшем уикенде пополнил свою международную кассу на $15,9 млн. Лента работает в прокате в 80 странах, в общей сложности принесших ей $423 млн. В Австралии, где касса проекта уже достигла $28,3 млн, ГРЮВИТАЦИЯ стала самой популярной частью всей франшизы. В Великобритании ее сборы составляют на данный момент $44 млн, в Бразилии – $28,3 млн, в Германии – $26,1 млн, в Японии и Франции – $20 млн.

Еще один анимационный релиз, СУПЕРПИТОМЦЫ, на 67 рынках освоил за уикенд $11,4 млн. Падение его сборов составило в среднем 41%. Наиболее активно картина работает в Великобритании ($7,6 млн), Мексике ($4,3 млн), Франции ($3 млн), Испании ($2,1 млн) и Германии ($1,8 млн).

До $699 млн смог довести свой тотал ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ. 48 рынков, помимо США, принесли кинокомиксу $383 млн. Лента по-прежнему возглавляет прокат в Италии, а также удерживает вторую строчку бокс-офиса во Франции и Австралии.

Очередные $10,3 млн на 64 территориях освоил ТОП ГАН: МЭВЕРИК. В Великобритании его заработок достиг $96,2 млн, в Японии – $78,7 млн, в Южной Корее – $61 млн.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО на минувшей неделе опередил ДОКТОРА СТРЭНДЖА: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ и стал вторым самым кассовым голливудским релизом в 2022 году. По всему миру картина освоила $960 млн. Из них $157 млн – в Китае, $41,7 млн – в Великобритании, $28,4 млн – во Франции, $23,3 млн – в Германии и $20,2 млн – в Японии.

08.08.2022 Автор: Максим Острый