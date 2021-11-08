Международная касса: «Вечные» заняли первое место

Кинокомикс ВЕЧНЫЕ от студии Marvel опередил прогнозы по сборам: в премьерный уикенд в международном прокате картина заработала $90,7 млн. Это на 76% больше стартовых сборов за рубежом у ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДЫ ДЕСЯТИ КОЛЕЦ, а у ЧЕРНОЙ ВДОВЫ – на 26%. Фильм также показал лучший результат в первый уикенд в Италии, Бразилии и Гонконге, а также лучшие выходные для зарубежного фильма за время пандемии в Корее. В настоящее время в пятерку крупнейших зарубежных рынков для фильма входят Корея ($14,4 млн), Великобритания ($7,1 млн), Франция ($6,7 млн), Мексика ($5,7 млн) и Австралия ($5 млн).

Фильм НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ уверенно занял первое место в Китае. На данный момент по итогам второго уикенда картина о Джеймсе Бонде накопила в Поднебесной $49,3 млн. В минувшие выходные боевик преодолел отметку международных сборов в $500 млн, заработав $524,3 млн на 72 рынках. В Великобритании он стал пятым релизом по кассе за всю историю с $122,1 млн, обогнав МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. Суммарно за уикенд за границей собрано $27,2 млн.

За рубежом ВЕНОМ 2 заработал $11,4 млн на 54 территориях в эти выходные. Таким образом международная касса увеличилась до 227,6 млн. В то же время ДЮНА добавила $11,1 млн на 75 рынках, что позволило ей достичь 246,5 млн в международном прокате.

08.11.2021 Автор: Виолетта Палий