Международная касса: «Барби» официально стал фильмом-миллиардером

БАРБИ официально попала в клуб миллиардеров – минувший уикенд принес картине Греты Гервиг $74 млн с 69 рынков. Таким образом, международная касса ленты достигла $572 млн, а мировая – $1,031 млрд. Ключевыми рынками в настоящий момент являются Великобритания ($87,9 млн), Мексика ($48,9 млн), Австралия ($41,1 млн), Бразилия ($39,5 млн) и Китай ($31,7 млн). Стоит отметить, что история о самой известной кукле оказалась первым в истории фильмом-миллиардером, снятым женщиной.

Тем временем ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана довел свою международную выручку до $324 млн, а мировую – до $553 млн. Из этой суммы $50,3 млн принесла Великобритания, $28,2 млн – Германия, $24,1 млн – Франция, $18,1 млн – Австралия, $16,1 млн – Индия.

Акулий экшн-хоррор МЕГ 2: БЕЗДНА начал международный прокат со $112 млн в 76 странах. Картина показала прекрасный старт в Китае, освоив там $56,3 млн и лишь немного уступив локальной новинке NO MORE BETS ($57,3 млн). Также МЭГ 2 привлек $7,6 млн в Мексике, $5,1 млн в Великобритании, $4,5 млн во Франции, по $3,4 млн в Германии и Испании.

Анимационный фильм ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ вышел в прокат, помимо США, пока что еще только в 24 странах. Там он заработал $8,5 млн, из которых $5 млн пришлись на Великобританию, а $1 млн – на Германию.

Падение сборов ОСОБНЯКА С ПРИВИДЕНИЯМИ на международной арене составило в среднем 56%. За пределами США картина привлекла в настоящий момент $17,6 млн. Французские зрители принесли фильму $3,8 млн, мексиканские – $2,3 млн, немецкие – $1,4 млн.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

07.08.2023 Автор: Илья Кувшинов