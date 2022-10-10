Международная касса: китайский проект Home Coming остается на первой строчке

Китайская драма HOME COMING сохраняет за собой лидерство на международной арене с $22,6 млн за минувший уикенд. Всего за десять дней проката проект собрал $171 млн.

Следом идет хоррор SMILE, собравший за выходные $17,5 млн на 61 рынке. Проект показал прирост относительно минувшего уикенда на 19% и увеличил зарубежную кассу до $40 млн.

Романтическая комедия БИЛЕТ В РАЙ заработала еще $10,6 млн, увеличив сборы до $60 млн. В числе самых кассовых рынков релиза оказались Австралия ($8,5 млн), Великобритания ($7,4 млн) и Германия ($7,4 млн). Теперь международная касса проекта составляет $60,6 млн. Следом идет триллер DON’T WORRY DARLING, cобравший еще $6,1 млн (-45%) и пополнивший свой счет до $30,8 млн.

Экшн THE WOMAN KING заработал дополнительно $5,4 млн. На данный момент международная касса релиза находится на уровне $10 млн.

10.10.2022 Автор: Виолетта Палий