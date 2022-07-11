Международная касса: «Тор: Любовь и гром» начал прокат в рамках ожиданий

Фильм ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ стартовал в рамках положительных прогнозов, заработав за рубежом $159 млн на 47 рынках. Этот результат на 29% лучше кинокомикса ТОР: РАГНАРЁК. В числе стран-лидеров по сборам оказались Корея ($15,3 млн), Великобритания ($14,8 млн), Австралия ($13,8 млн), Мексика ($11,8 млн) и Индия ($10,3 млн).

Анимационный проект МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ собрал в международном прокате $56,4 млн (-41%), что увеличивает общую зарубежную кассу до $189,8 млн, а мировые сборы — до $399 млн.

ТОП ГАН: МЭВЕРИК заработал еще $23 млн (-40%). Теперь сборы боевика за рубежом составляют $586 млн.

Материал дополняется.

11.07.2022 Автор: БК