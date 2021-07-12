Международная касса: «Черной вдове» покорились значения скромных прогнозов

Долгожданная ЧЕРНАЯ ВДОВА стартовала на 46 территориях, что позволило ей заработать в международном прокате $78,8 млн. Это оказалось выше сдержанных прогнозов в $70 млн.

При этом фильм пока не вышел в Китае и ряде стран Юго-Восточной Азии. Совокупные сборы в Азиатско-Тихоокеанском региое составили $26,6 млн. ЧЕРНАЯ ВДОВА стартовала с первой строчки практически везде — исключением стала Япония, где лидером оказался проект местного производства TOKYO REVENGERS с кассой в $6,3 млн. В Корее фильм Marvel заработал $12,7 млн, а в Гонконге благодаря нему обновился рекорд кассовых сборов с начала пандемии — $3,2 млн. Таким образом, если бы проект вышел в большинстве стран Азии, где картины киновселенной зрители встречают хорошо, международные сборы были бы значительно выше.

В целом ЧЕРНАЯ ВДОВА собрала $42 млн по всей Европе и стала лидером уикенда на 15 рынках, включая Великобританию ($9,7 млн с учетом превью и заметной конкуренции с финалом Чемпионата Европы по футболу) и Францию ​​($6,9 млн). Также первая строчка занята в Австралии ($5,3 млн) и Мексике ($4,8 млн).

В Поднебесной местная драма КИТАЙСКИЕ ВРАЧИ стартовала с $53,6 млн, что позволило ей стать второй в международном прокате на минувшем уикенде.

Другой студийный проект, ФОРСАЖ 9 перевалил за $400 млн на международном рынке. Выходные позволили собрать $13,6 млн на 51 территории, что увеличило международняе сборы до $400,5 млн.

КРОЛИК ПИТЕР 2 также преодолел важную отметку в $100 млн международных сборов. За выходные семейному проекту удалось пополнить свою кассу на $4,8 млн до $101,7 млн. Фильм еще выйдет в Испании, Бразилии и Корее.

ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ заработал $100 млн мировых сборов, из которых $72,6 млн приходятся на международные. Таким образом, фильм с Джейсоном Стэйтемом стал самым кассовым голливудским инди-проектом за последний год. Самой большой территорией оказался Китай ($25,5 млн). В минувшие выходные добавлено $447 тыс. с 44 рынков.

В мире проодолжает выходить в прокат мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. В эти выходные проект стартовал еще на пяти рынках, включая Францию ​​($2,7 млн) и Германию ($1,5 млн), и собрал суммарно $6,6 млн. Общие международные сборы сейчас составляют $123,4 млн.

Падение ЗАКЛЯТИЯ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА с прошлого уикенда составило 41%. Сейчас картина заработала $4,1 млн на 64 территориях, а общая международная касса оказалась на уровне $119,7 млн. Впереди у проекта еще девять рынков, в том числе, Япония.

12.07.2021 Автор: Виолетта Палий