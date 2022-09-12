Международная касса: индийский фильм «Брахмастра, часть 1: Шива» стал лидером уикенда

Индийское фэнтези БРАХМАСТРА, ЧАСТЬ 1: ШИВА стартовало c $18,9 млн в домашнем прокате. По итогам уикенда релиз заработал $26,5 млн по всему миру, из которых на Великобританию пришлось $0,6 млн.

Китайский фильм GIVE ME FIVE в премьерный уикенд заработал $20,9 млн, что позволило ему стать стать лидером международного проката. Также в числе лидеров оказался корейский боевик КООПЕРАЦИЯ 2: ИНТЕРНЭШНЛ заработал $19,5 млн в прокате 7 сентября.

Мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ сумел преодолеть рубеж мировых сборов в $900 млн, увеличив свою кассу до $904 млн. Международная касса на выходных составила $5,8 млн на 84 рынках. В топ-5 стран по сборам проекта входят Великобритания ($53,4 млн), Мексика ($39,8 млн), Германия ($32,5 млн), Китай ($32,4 млн) и Япония ($31,7 млн).

Боевик БЫСТРЕЕ ПУЛИ за уикенд пополнил свою зарубежную кассу на $5,7 млн ​​до $119,3 млн. ТОП ГАН: МЭВЕРИК собрал за выходные дополнительно $4,6 млн на 62 рынках, и теперь его касса составляет $747 млн.

12.09.2022 Автор: Виолетта Палий