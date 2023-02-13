Международная касса: «Титаник» соревнуется с сиквелом «Аватара»

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ на прошедшей неделе потерял в среднем 35% от своих сборов за предыдущий уикенд и на 52 рынках привлек $18,9 млн. Таким образом его общая касса в международном прокате достигла $1,567 млрд – это третий результат в истории кино.

В то же время юбилейный перевыпуск ТИТАНИКА освоил в 51 стране $15,9 млн, доведя свою общемировую выручку до $2,217 млрд и вернув себе третью строчку в соответствующем рейтинге. Теперь АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ вновь отстает от него – менее чем на $4 млн. ТИТАНИК смог завоевать золото в Италии, Бельгии, Словении и еще на целом ряде рынков. Наиболее прибыльными территориями стали Южная Корея ($2,5 млн), Франция ($1,6 млн), Мексика ($1,2 млн), Великобритания ($1 млн) и Япония ($1 млн). $1,6 млн за пределами США фильму принесли залы IMAX.

Мультфильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ продолжает подбираться к отметке в $400 млн валовых сборов. За минувший уикенд на 80 рынках холдовер освоил $12,1 млн, доведя свою международную кассу до $235 млн. Падение сборов в среднем составило умеренные 33%. Картина сохранила лидирующую позицию в Великобритании, где заработала $11 млн и уже опередила итоговые цифры ЭНКАНТО.

Лучшей новинкой недели стало драмеди СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ. Работа Стивена Содерберга на 41 рынке привлекла $10,4 млн. В Германии фильму досталось серебро и $1,9 млн, аналогичных показателей лента достигла в Великобритании. В Австралии картина заработала $1,7 млн, что позволило ей возглавить национальный бокс-офис.

13.02.2023 Автор: Максим Острый