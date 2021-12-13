Международная касса: китайский фильм «Антикварное мошенничество» вновь лидирует

Китайский триллер АНТИКВАРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО заработал за минувшие выходные порядка $14,6 млн, общая касса проекта на данный момент составляет $51,8 млн.

Падение сборов мультфильма ЭНКАНТО в третий уикенд составило 37%, при этом в минувшие выходные он заработал $13,6 млн на 47 рынках. Общая зарубежная касса картины составляет $80,5 млн. Крупнейшими территориями для проекта являются Франция ($9 млн), Колумбия ($7,9 млн), Великобритания ($5,6 млн), Испания ($5,5 млн) и Россия ($4,8 млн).

Драма ДОМ GUCCI заработала дополнительно $10,1 млн на 63 рынках, что увеличило ее зарубежную кассу до $52 млн. В Германии общие сборы проекта составили $4,1 млн, а в Великобритании ДОМ ГУЧЧИ собрал $9,8 млн.

Другой проект из Поднебесной, фильм БЫТЬ КЕМ-ТО, собрал за уикенд $9,8 млн. Теперь общая касса проекта составляет $133 млн.

В то же время кинокомикс ВЕНОМ 2 добавил в международную кассу $4,7 млн на 60 рынках. После старта на прошлом уикенде в Японии сборы фильма с Томом Харди упали на 45%, общая касса на рынке составляет $9,5 млн. На данный момент общие зарубежные сборы составляют $281,3 млн.

В международном прокате новая версия мюзикла ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ, снятая Стивеном Спилбергом, выступила ниже ожиданий. На 37 территориях проект собрал $4,4 млн.

13.12.2021 Автор: Виолетта Палий