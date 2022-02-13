Международная касса: китайское кино вновь лидирует

Проекты из Поднебесной вновь расположились в тройке лидеров. Так, вторая часть фильма БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНДЖИН снова заняла первую строчку рейтинга, собрав во второй уикенд $43,9 млн. Теперь суммарная касса проекта составляет $527 млн. Также за 13 дней проката комедия TOO COOL TO KILL заработала $37,6 млн. Драма NICE VIEW заработала за второй уикенд $21,8 млн.

На старте в зарубежном прокате экранизация серии игр АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ заработала на 15 территориях $21,5 млн. Премьерный результат фильма опережает на 12% показатель ВЕЧНЫХ, на 18% — ЧЕРНУЮ ВДОВУ и на 21% — фильм ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ. Проект заработал в Великобритании $6,4 млн, а в Испании ему удалось собрать $3,5 млн, что на 43% больше старта НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ. Даты премьеры в Китае у проекта пока нет.

Детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ Кеннета Браны заработал $20,7 млн на 47 международных рынках. В топ-5 стран новинки по сборам вошли Россия ($2,5 млн), Великобритания ($2,4 млн), Италия ($2,1 млн), Франция ($2,1 млн) и Германия ($1,4 млн). Кроме того, релиз 19 февраля выйдет в кинотеатрах Поднебесной.

Китайский мультфильм BOONIE BEARS: BACK TO EARTH собрал во вторый выходные $14 млн, а военная картина SNIPER – $11,3 млн.

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ добавил $11 млн на 63 рынках, его общая международная касса составляет $1,04 млрд долларов — проката в Китае у релиза не было.

Анимационный мюзикл ЗВЕРОПОЙ 2 также собрал за уикенд $11 млн, суммарные международные сборы оказались на уровне $167 млн.

13.02.2022 Автор: Виолетта Палий