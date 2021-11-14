Международная касса: «Не время умирать» стал самым кассовым голливудским релизом

Боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ продолжает привлекать аудиторию в седьмой уикенд: сборы фильма на данный момент составляют $558 млн в международном прокате, что делает 25-й фильм о Джеймсе Бонде крупнейшим голливудским фильмом за рубежом в 2021 году и за все время пандемии. Кроме того, релиз заработал в Великобритании $126 млн, что также делает НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ самым касовым фильмом года. После трех уикендов в Китае сборы боевика составляют $57,9 млн. В Германии проект на этой неделе достиг отметки в $70,5 млн и теперь опережает 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» и 007: СПЕКТР за аналогичный период.

Во второй уикенд кинокомикс ВЕЧНЫЕ продолжает лидировать в международном прокате, добавив $48 миллионов на 49 зарубежных рынках. Суммарная зарубежная касса составлет $162,6 млн. Фильм Хлои Чжао занял первое место во Франции, Италии, Испании, Великобритании, Кореи, Японии, Бразилии и Мексики. В минувшую неделю проект стартовал с первого места в Индонезии и ОАЭ. На сегодняшний день в пятерку крупнейших рынков входят Корея ($22 млн), Великобритания ($14,3 млн), Франция ($11,5 млн), Мексика ($10,2 млн) и Бразилия ($7,8 млн).

В Китае в прошедший уикенд наконец вышел в прокат фильм КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: его результат оказался на уровне лишь $3,2 млн, что можно объяснить релизом через 3,5 месяца после старта в международном прокате. Лидером кассовых сборов в Поднебесной на минувшей неделе стал китайский фильм БУДЬ КЕМ-НИБУДЬ с $22 млн, а суммарно сборы отечественного блокбастера БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНЦЗИНЬ сейчас составляют $884 млн.

Кинокомикс ВЕНОМ 2 собрал за уикенд $7,7 млн ​​на 55 рынках, что увеличило международную кассу до $238,8 млн. В Германии проект заработал $870 тыс. в четвертые выходные. Фильм о симбиоте еще отправится 25 ноября в Австралию и 3 декабря — в Японию.

ДЮНА собрала еще $6,8 млн на 76 рынках с падением по отношению к прошлому уикенду на 41% (-35% без учета Китая). Общая зарубежная касса составляет $258 млн. Примечательно, что на этой неделе сборы фильма Дени Вильнёва выросли в Корее на 3%, общая касса составляет $11 млн. Китай является ведущим рынком для проекта с $38 млн, за ним следуют Франция ($30,7 млн​), Великобритания ($26 млн), Германия ($21,4 млн) и Россия ($21,1 млн). Впереди — премьера 2 декабря в Австралии и Новой Зеландии и 3 декабря — во Вьетнаме.

14.11.2021 Автор: Виолетта Палий