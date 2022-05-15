Международная касса: новый «Доктор Стрэндж» приближается к отметке $400 млн

Кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ во второй прокатный уикенд заработал за рубежом $83,5 млн (-60%) на 49 рынках. Общая международная касса проекта составляет $396 млн. На данный момент в топ-10 стран по сборам релиза входят: Корея ($41,4 млн), Великобритания ($36,9 млн), Мексика ($31,1 млн), Бразилия ($25,1 млн), Австралия ($19,4 млн), Индия ($17,7 млн), Франция ($17,5 млн), Индонезия ($15,7 млн), Германия ($14,4 млн), Япония ($12,9 млн) и Италия ($12,1 млн).

Проект СОНИК 2 В КИНО собрал еще $5,3 млн, и теперь его международная касса составляет $187 млн.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА заработали в зарубежном прокате $3,9 млн за минувший уикенд, увеличив кассу проекта до $286 млн. В тройку стран-лидеров по сборам за время проката фильма входят Япония ($33,4 млн), Германия ($28 млн) и Великобритания ($25,9 млн).

Китайский прокат возглавил мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ, который заработал за минувший уикенд $2,5 млн. Общие сборы релиза в Поднебесной составляют $13,8 млн, а его международная касса находится на уровне $99,2 млн.

Фильм ужасов ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ за рубежом заработал лишь $2 млн по итогам стартового уикенда.

Материал дополняется.

15.05.2022 Автор: Виолетта Палий