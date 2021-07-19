МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Международная касса: «Черная вдова» удерживает пальму первенства

Однако ее результаты оказались сильно меньше ожидаемых

Картина КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ в мировом прокате заняла вторую строчку по кассовым сборам — лидировать продолжает ЧЕРНАЯ ВДОВА со Скарлетт Йоханссон. 

В международном прокате анимационно-игровой фильм о баскетболе заработал $23 млн на 64 рынках. Что касается ВДОВЫ, за уикенд она смогла собрать $31 млн — это увеличило ее международные сборы до $119 млн за два уикенда. 

На третьем месте расположились КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ, которые заработали в международном прокате за уикенд $3,4 млн на 18 рынках, увеличив сборы до $4,5 млн. Четвертое место занял ФОРСАЖ 9, который смог пополнить копилку почти на $36 млн до $436 млн. Мировые сборы продолжения гоночной франшизы скоро преодолеют отметку в $600 млн — на данный момент это значение составляет $591 млн. 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

19.07.2021 Автор: Виолетта Палий

Самое читаемое

Победители конкурса получат по 500 000 рублей

Питчинг дебютантов в рамках фестиваля «Короче» открыл прием заявок

Подробнее
Главную награду во второй раз в истории фестиваля получила картина женщины-режиссера

Каннский кинофестиваль объявил победителей

Подробнее
Прием заявок на программу «Новый DOC» открыт до 9 августа

ГПМ КИТ и Московская школа кино объявляют совместный конкурс на обучение

Подробнее
Это первая подобная сделка для стриминга с компанией не из США и Великобритании

Apple TV+ заключила эксклюзивное соглашение с AR Content Александра Роднянского

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 