Международная касса: «Черная вдова» удерживает пальму первенства

Картина КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ в мировом прокате заняла вторую строчку по кассовым сборам — лидировать продолжает ЧЕРНАЯ ВДОВА со Скарлетт Йоханссон.

В международном прокате анимационно-игровой фильм о баскетболе заработал $23 млн на 64 рынках. Что касается ВДОВЫ, за уикенд она смогла собрать $31 млн — это увеличило ее международные сборы до $119 млн за два уикенда.

На третьем месте расположились КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ, которые заработали в международном прокате за уикенд $3,4 млн на 18 рынках, увеличив сборы до $4,5 млн. Четвертое место занял ФОРСАЖ 9, который смог пополнить копилку почти на $36 млн до $436 млн. Мировые сборы продолжения гоночной франшизы скоро преодолеют отметку в $600 млн — на данный момент это значение составляет $591 млн.

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19.07.2021 Автор: Виолетта Палий