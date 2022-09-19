Международная касса: лидером проката стала романтическая комедия «Ticket to Paradise»

Романтическая комедия TICKET TO PARADISE, стартовавшая на прошлой неделе лишь на семи территориях, на минувшем уикенде расширила свое присутствие до 46 рынков. Это позволило ей заработать за уикенд $12,1 млн и довести свою общую кассу до $14,8 млн. В Австралии фильм привлек на старте $2,5 млн, в Германии – $2 млн, в Саудовской Аравии – $1 млн. В Испании его выручка достигла $1,9 млн, в Бразилии – $1,4 млн. В Великобритании премьера картины была перенесена на вторник в связи с траурными мероприятиями.

Падение сборов индийского экшна BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA составило в среднем 66%. Касса проекта на родине достигла $30,6 млн, еще $1 млн ленте принесла Великобритания. Общие сборы релиза по итогам недели составили $41 млн.

Мультфильм СУПЕРПИТОМЦЫ благодаря началу проката в Австралии пополнил свою копилку на $4,9 млн. В общей сложности за пределами США проект освоил $89,7 млн.

Еще одна анимационная картина, МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ, на 84 рынках привлекла $4,6 млн. Ее выручка в международном прокате выросла до $549 млн. Из них $34,6 млн принес китайский рынок, где лента опередила итоговые сборы мультфильмов ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 и МОАНА.

В Китае, в свою очередь, лидирующие позиции сохранило за собой драмеди GIVE ME FIVE, которое пополнило свою кассу на $7,2 млн. Всего на его счету $37,2 млн.

В южнокорейском прокате первая строчка также досталась локальному холдоверу – боевик CONFIDENTIAL ASSIGNMENT 2: INTERNATIONAL заработал за уикенд $6,9 млн, доведя свою общую кассу до $35,1 млн.

19.09.2022 Автор: Максим Острый