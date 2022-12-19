Международная касса: выручка сиквела «Аватара» превысила $300 млн

На 52 рынках АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ заработал за первый уикенд $301 млн, тем самым доведя свой тотал до отметки в $435 млн. Это второй старт в 2022 году, уступающий только ДОКТОРУ СТРЭНДЖУ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ ($452 млн). На долю Китая, где лента Джеймса Кэмерона стала первым крупным голливудским релизом со времен мультфильма МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ, новинка освоила $57,1 млн. В Южной Корее касса картины достигла $24,7 млн, в Германии – $19,9 млн, во Франции – $19,3 млн, в Индии – $18,1 млн. В Великобритании фильм заработал $14,2 млн, в Мексике – $12,9 млн, в Австралии – $10,8 млн, в Италии – $10,2 млн. $48,8 млн по всему миру новому АВАТАРУ принесли залы IMAX. В среднем новинка на 82% опередила премьерные показатели ленты ТОП ГАН: МЭВЕРИК и на 42% обошла МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО.

Тем временем сборы кинокомикса ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ за пределами США достигли $368 млн, а тотал – $787 млн. Картина занимает пятую строчку в чарте самых успешных релизов 2022 года.

Мультфильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ за уикенд освоил в международном прокате $3,8 млн. Его выручка за пределами США, таким образом, составляет на данный момент $13,5 млн. Наибольшим успехом лента пользуется во Франции ($4,9 млн) и Италии ($2,5 млн).

19.12.2022 Автор: Максим Острый