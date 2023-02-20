Международная касса: «Человек-муравей и Оса: Квантомания» возглавил мировой прокат

Новый кинокомикс Marvel за первый уикенд в международном прокате на 43 рынках заработал $121 млн. Это на 13% опережает показатели первой части франшизы и на 27% уступает цифрам ленты ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА. В Китае ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ стартовал с $19,2 млн, что значительно ниже прогнозов – эксперты ожидали от фильма как минимум $35 млн. В Европе дела у новинки обстоят значительно лучше: Великобритания принесла картине $10,9 млн, Германия – $4,5 млн, Франция – $4,5 млн. В Мексике лента заработала $8,7 млн, в Южной Корее – $7,2 млн, в Австралии – $5,3 млн, в Индонезии – $5,1 млн, в Бразилии и Индии – по $3,9 млн. Общая выручка залов IMAX по всему миру достигла $24 млн – это четвертый февральский старт в истории формата.

Что касается холдоверов, то АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ на минувшем уикенде с минимальным преимуществом в $0,5 млн опередил ТИТАНИК и вновь стал третьим самым успешным фильмом в истории. Его международная касса достигла $1,586 млрд.

Мультфильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ на прошедшей неделе преодолел барьер в $400 млн. Уикенд принес ему $9,9 млн, а общемировая касса достигла $422 млн.

20.02.2023 Автор: Максим Острый