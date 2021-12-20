Мировая касса: «Человек-Паук: Нет пути домой» возглавил прокат

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ смог собрать на старте $334,2 млн на 60 международных рынках, что оказалось четвертым результатом за год среди голливудских тайтлов и седьмым среди всех фильмов. На аналогичных зарубежных рынках результат премьерного уикенда новой части фильма о Человеке-Пауке превосходит такие проекты, как ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (+72%), ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (+113%), ВЕНОМ 2 (+183%), НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ на (+113%) и ФОРСАЖ 9 (+210%). В пятерке лучших территорий для релиза по выручке оказались Великобритания ($41,4 млн), Франция ($17,8 млн), Италия ($13 млн), Германия ($11,4 млн) и Испания ($10,4 млн).

Следом идет китайский фильм ОВЦА БЕЗ ПАСТУХА, который на старте заработал $55,6 млн с учетом превью. Другой проект из Поднебесной, мультфильм МАЛЬЧИК, ТАНЦУЮЩИЙ ТАНЕЦ ЛЬВА, собрал $10,1 млн за минувшую неделю.

На ограниченном количестве территорий работала новая часть МАТРИЦЫ. Проект собрал за минувший уикенд на международных рынках $9,2 млн.

В четвертый уикенд мультфильм ЭНКАНТО заработал $7,9 млн, что увеличило международные сборы проекта до $94 млн.

20.12.2021 Автор: Виолетта Палий