Международная касса: «Анчартед» возглавляет прокат по итогам уикенда

В минувшие выходные АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ заработал еще $55,4 млн в международном прокате. Суммарная зарубежная касса релиза с Томом Холландом и Марком Уолбергом составляет $88 млн. Премьерный результат оказался на 6% лучше, чем у ДЮНЫ (+6%), кинокомикса ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (+13%) и ГЛАВНОГО ГЕРОЯ (+248%). Во Франции проект заработал $6,3 млн, в Австралии – $4 млн, в Германии сборы составили $3,4 млн, в Италии – $3,1 млн, а в Корее – $3 млн. Впереди у релиза прокат в Китае, который запланирован на 14 марта.

Детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ собрал за рубежом $19,8 млн за уикенд, из них на Китай приходится $5,9 млн. Суммарная касса фильма составляет $49,9 млн.

Вторая часть фильма БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНДЖИН опустилась на третью строчку международного чарта с кассой уикенда в $19,58 млн. Общий бокс-офис проекта составляет $582 млн. Комедия TOO COOL TO KILL идет следом с $17,34 млн за третий уикенд. Еще одним лидером из Поднебесной стала драма NICE VIEW с $11,29 млн за выходные.

Мюзикл ЗВЕРОПОЙ 2 на данный момент является крупнейшим анимационным фильмом с начала пандемии в международном и мировом прокате – $184,7 млн и $333 млн сборов соответственно. В зарубежном прокате релиз заработал $10,3 млн.

Тем временем кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ заработал еще $8,1 млн на 63 рынках за прошлый уикенд, теперь его международная касса достигла уровня в $1,06 млрд.

21.02.2022 Автор: Виолетта Палий