Международная касса: ключевые события в международном прокате вновь происходят в Китае

Анимационный проект в жанре фэнтези XIN SHEN BANG: YANG JIAN за первый уикенд у себя на родине, в Китае, заработал $19,9 млн. Касса опустившейся на второе место фантастической комедии MOON MAN достигла к вечеру воскресенья $400 млн. Мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ за первый уикенд на этом рынке привлек $11,6 млн. Таким образом, всего за пределами США ему удалось освоить $461 млн.

Аниме DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO, возглавившее американский прокат, на 31 территории заработало $12 млн. Впереди у ленты премьеры в Германии (30.08), Испании (02.09), Южной Корее (15.09), Италии (29.09) и Франции (05.10).

Триллер BEAST, в свою очередь, в международном прокате привлек $10,2 млн. Наиболее успешно лента стартовала в Мексике ($1,8 млн) и Саудовской Аравии ($1,5 млн).

До $81 млн довел свою международную кассу боевик БЫСТРЕЕ ПУЛИ. Тотал его сборов достиг $150 млн. В конце августа лента появится на экранах Южной Кореи и Италии, а 1 сентября состоится ее премьера в Японии.

Общие сборы экшна ТОП ГАН: МЭВЕРИК по итогам уикенда превысили отметку в $1,4 млрд. Из этой суммы $720 млн фильм заработал за пределами США. Максимума картина добилась в Великобритании ($98,5 млн), Японии ($85,8 млн) и Южной Корее ($64,6 млн).

Зарубежная касса мультфильма СУПЕРПИТОМЦЫ за неделю увеличилась до $62,9 млн. Из них $12,9 млн ленте принесла Великобритания, $6,3 млн – Мексика, $5,3 млн – Франция, $3,5 млн – Испания, а $3 млн – Германия.

Фантастический триллер НЕТ расширил свое присутствие до 38 рынков. По итогам недели его международная касса достигла $19,2 млн. $5,4 млн фильм привлек в Великобритании, $2,3 млн – во Франции, $2,2 млн – в Австралии, $2,2 млн – в Южной Корее, $1,3 млн – в Германии.

22.08.2022 Автор: Максим Острый