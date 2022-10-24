Международная касса: Black Adam возглавил прокат

Кинокомикс BLACK ADAM к концу первого уикенда заработал $73 млн, что позволило ему стать лидером проката. Самыми кассовыми территориями для релиза стали Великобритания ($6,1 млн), Мексика ($5,3 млн), Бразилия ($4,9 млн), Австралия ($4,7 млн) и Франция ($3,7 млн). На соответствующих рынках фильм обходит стартовые сборы проекта ШАЗАМ! на 27%.

Хоррор SMILE собрал еще $10 млн, увеличив международную кассу до $82 млн. Китайская драма HOME COMING сохранят место в числе лидеров с $8,2 млн по итогам минувшего уикенда. Теперь ее касса составляет $208 млн.

Сборы фильма ужасов HALLOWEEN ENDS обвалились на 62%. За минувший уикенд проект заработал $6,2 млн, что увеличило его зарубежную кассу до $27,8 млн.

Мелодрама TICKET TO PARADISE собрала за уикенд еще $4,8 млн. Теперь зарубежная касса проекта составляет $80,3 млн. В топ-5 стран по сборам вошли Австралия ($9,8 млн), Германия и Великобритания (по $9,4 млн), Нидерланды ($3,2 млн) и Швейцария ($2,6 млн).

24.10.2022 Автор: Виолетта Палий