Международная касса: «Шазам! Я рость богов» стал главной новинкой чарта

Продолжение супергероической франшизы DC/Warner Bros ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ продемонстрировало отнюдь не героический старт — в дебютный уикенд картина собрала $65,5 млн по всему миру, из них $30,5 млн пришлись на североамериканский рынок. Прогнозы аналитиков изначально были низкими, однако реальный результат не соответствует даже им. Холодно встретили картину в Китае, где она собрала всего $4,4 млн, исчезающе мало для второго по величине рынка. Эксперты с тревогой отмечают падение интереса местной публики к голливудским супергеройским блокбастерам.

Первый ШАЗАМ! 2019 года на старте сумел заработать $53,5 млн только на внутреннем рынке. Мировая касса приключенческой комедии о подростке, который умеет превращаться в супергероя средних лет, составила $366 млн. Релиз ЯРОСТИ БОГОВ изначально был запланирован на декабрь, и был отложен на несколько месяцев, чтобы избежать конкуренции со стороны сиквела АВАТАРА. Однако теперь картине приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны двух хитов-холдоверов — КРИК 6 и КРИД 3.

Хоррор КРИК 6 от Paramount и Spyglass Media на исходе второго уикенда работы собрал $76 млн на североамериканском рынке и в ближайшие несколько дней побьет показатели пятого фильма франшизы ($82 млн). Лента по всему миру уже заработала $116 млн и в скором времени обгонит пятый фильм, касса которого составила $138 млн. Ориентиром для проекта остается оригинальная картина, заработавшая $173 млн в 1996 году.

КРИД 3 опустился на третье место. Кассовые сборы боксерской драмы составили к вечеру воскресенья по всему миру $224 млн, североамериканская сумма сборов спин-оффа РОККИ достигла $128 млн. Новая картина обогнала другие фильмы франшизы в первый уик-энд, а сейчас ее сборы превышают заработки КРИДА 2, которые в 2018 году составили $214 млн.

20.03.2023 Автор: БК