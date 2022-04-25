Международная касса: новые «Фантастические твари» остаются на первой строчке

Фильм ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА собрал порядка $213 млн в международном прокате, за минувшие выходные проект заработал еще $38,3 млн на 67 рынках. На сегодняшний день лидерами по сборам являются Германия ($23,3 млн), Япония ($22,3 млн), Великобритания ($21,7 млн), Китай ($17,5 млн) и Франция ($13,6 млн).

Мировая касса индийского боевика KGF: CHAPTER 2 преодолела отметку в $100 млн — на данный момент релиз собрал около $114 млн.

СОНИК 2 В КИНО заработал еще $19 млн (-29%) в 57 странах. Теперь зарубежная касса проекта составляет $142 млн. Наибольшие сборы релиза приходятся на Великобританию ($26,3 млн), Мексику ($15,7 млн), Францию ($14,3 млн), Австралию ($13,1 млн) и Бразилию ($8,9 млн).

Приключенческая комедия ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД с Сандрой Баллок и Ченнингом Татумом в главных ролях записала на свой счет еще $17,1 млн (-21%) на 58 рынках. За рубежом проект суммарно собрал $42,7 млн.

Кроме того, фильм Роберта Эггерса ВАРЯГ заработал еще $6,3 млн — теперь зарубежная касса релиза составляет $11,5 млн.

Анимационный проект ПЛОХИЕ ПАРНИ собрал дополнительно $5,9 млн (-9%), что увеличило международную кассу до $63,1 млн.

Кинокомиксы МОРБИУС и БЭТМЕН соответственно записали на свой счет $3,3 млн и $2,1 млн, зарубежные сборы релизов теперь находятся на уровне $87,4 млн и $391 млн.

25.04.2022 Автор: Виолетта Палий