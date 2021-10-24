Международная касса: «Дюна» вновь возглавила прокат

ДЮНА в минувшие выходные заработала $47,4 млн на 75 зарубежных рынках, из которых на Китай пришлось порядка $22 млн. Таким образом, ее общая международная касса увеличилась до $180,6 млн, суммарное падение составило 38%. На сопоставимых рынках фильм Дени Вильнева идет наравне с ДОВОДОМ и опережает ГОДЗИЛЛУ ПРОТИВ КОНГА (+7%), ЧЕРНУЮ ВДОВУ (+57%), ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДУ ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (+60%) и БЕГУЩЕГО ПО ЛЕЗВИЮ 2049 (+81%). В Великобритании картина заработала $7,5 млн, а в Корее ДЮНА показала второй старт с начала пандемии для проектов Warner Bros. после ДОВОДА – $3,4 млн.

Китайский фильм БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНЦЗИНЬ заработал $32,2 млн, что позволяет ему сохранить лидерство на локальном рынке. Однако проект уступил первую позицию в международном прокате. Суммарно на счету картины $830 млн, что делает ее ближе по сборам к китайскому ПРИВЕТ, МАМА ($822 млн) и к званию самого кассового фильма 2021 года в мире.

Кинокомикс ВЕНОМ 2 в минувший уикенд заработал $38,3 млн на 53 рынках, суммарно проект собрал за рубежом $170,6 млн. Фильм с Томом Харди сейчас находится на одном уровне за аналогичный период и на сопоставимых рынках с НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, он опережает ШАН-ЧИ на 84%, ЧЕРНУЮ ВДОВУ – на 67% и ФОРСАЖ 9 – на 10%. ВЕНОМ 2 занял первое место на 31-й из 53 территорий: во Франции проект стартовал с $5,2 млн с учетом превью, в Германии – с $4,3 млн вместе с превью. В России проект суммарно собрал $30,3 млн и стал восьмым голливудским релизом на территории за все время. В Мексике и Корее общие сборы составили $19,8 и $14,2 млн соответственно.

Между тем НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ преодолел отметку в $500 млн в мировом прокате в эти выходные, собрав около $525,4 млн. Это второй голливудский проект, который с 2019 года сумел достичь подобного результата – первым был ФОРСАЖ 9. В международном прокате сборы картины об агенте 007 составляют $405,6 млн на 72 рынках – с 2019 года подобная планка за рубежом также поддавалась только девятой части ФОРСАЖА.

За минувший уикенд НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ собрал $33,1 млн. Проект стартует в Китае уже в следующую пятницу, а Австралия ожидает Джеймса Бонда 11 ноября. В Великобритании в выходные фильм преодолел отметку в $100 млн, собрав в итоге $106 млн, что соответствует результатам 007: СПЕКТР и 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ».

24.10.2021 Автор: Виолетта Палий