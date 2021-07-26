Международная касса: китайский мультфильм возглавляет кинопрокат

Мультфильм ЗЕЛЕНАЯ ЗМЕЯ за первый уикенд заработал $29,8 млн, что позволило ему стать лидером международного проката. Следом за ним идет еще один проект из Поднебесной – КИТАЙСКИЕ ВРАЧИ с кассой $17 млн за уикенд и общими сборами в $176 млн.

Фильм ВРЕМЯ М. Найта Шьямалана собрал в международном прокате $6,5 млн на 23 территориях. Это самая крупная голливудская новинка недели. В свою очередь G.I.JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ заработал $4 млн на 37 рынках.

Кинокомикс ЧЕРНАЯ ВДОВА явно испытывает нехватку рынков Юго-Восточной Азии. За третий уикенд картина заработала $14,5 млн на 48 рынках, что на 52% меньше результата прошлой недели.

КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ собрало с 66 территорий $12,6 млн, что увеличивает суммарную международную кассу проекта до $42,6 млн.

Стойко держится ФОРСАЖ 9 – в мировом прокате продолжению гоночной саги покорилась отметка в $600 млн мировых сборов, что делает его первым подобным голливудским фильмом после ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (2019). За уикенд проект собрал в международном прокате $11,6 млн, общая сумма – $457,9 млн.

26.07.2021 Автор: Виолетта Палий