Международная касса: «Человек-Муравей и Оса: Квантомания» остался лидером мирового проката

По итогам второго уикенда работы картина ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ (Disney) собрала в мировом прокате $363,6 млн. Из них $196,3 млн приходится на 52 рынка за пределами США. Общемировое падение сборов на второй неделе составило 57%, что лучше, чем американские 69%, ставшие антирекордом для фильмов Marvel.

Лучшими странами для картины стали Китай ($31,5 млн), Великобритания ($17,8 млн), Мексика ($13,1 млн), Корея ($10,8 млн) и Франция ($9,5 млн). Триквел о приключениях супергероя Скотта Лэнга продолжает возглавлять чарты иностранных фильмов на всех рынках, за исключением Норвегии и Саудовской Аравии, где первые места заняли КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ и КРУШЕНИЕ соответственно.

Мировая касса кинокомикса Marvel превысила окончательный валовый сбор четырех именных картин киновселенной (НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК, КАПИТАН АМЕРИКА, ТОР и ЧЕРНАЯ ВДОВА). Эксперты полагают, что финальная сумма сборов по итогам проката КВАНТОМАНИИ превысит $500 млн, из них $280 млн придется на площадки за пределами США.

Сборы фантастического блокбастера АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ достигли $2,267 млрд по всему миру, включая $1,602 млрд за пределами США. После 11 уикендов работы картина Джеймса Кэмерона стала самым кассовым фильмом в истории европейского проката. Прошедший уикенд принес фильму новые $9,4 млн на 52 рынках.

Новинка минувшей недели, КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ Элизабет Бэнкс, заработала на площадках 50 стран за пределами США $5,3 млн долларов, общемировые сборы черной комедии составили $28,4 млн. Самыми кассовыми рынками для картины стали Великобритания ($2 млн) и Австралия ($1 млн).

КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ от Universal/DreamWorks пополнил свою копилку еще на $7,4 млн, что увеличило общую сумму сборов анимационной ленты до $442,5 млн.

27.02.2023 Автор: БК