Международная касса: «Барби» продемонстрировала второй лучший старт года

БАРБИ на 69 рынках за первый уикенд смогла заработать $182 млн. Это является вторым лучшим стартом в международном прокате в 2023 году. С учетом домашних сборов на счету картины $337 млн. Максимума фильм добился в Великобритании ($22,9 млн), Мексике ($22,3 млн), Бразилии ($15,9 млн), Австралии ($14,6 млн), Испании ($9,9 млн), Франции ($9,8 млн), Китае ($8,2 млн), Италии ($8,2 млн), Германии ($7,2 млн) и Аргентине ($4,4 млн).

Байопик ОППЕНГЕЙМЕР начал прокат в 78 странах, где смог привлечь в общей сложности $93,7 млн. В Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Нидерландах и еще на 32 рынках картина продемонстрировала лучший старт в карьере постановщика Кристофера Нолана. Мировая выручка фильма достигла $174 млн.

МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ 1, работавшая в 71 стране, пополнила свой счет за минувший уикенд на $55 млн. Мировая касса проекта достигла $371 млн. На прошлой неделе фильм стартовал в Японии, где возглавил прокат, освоив $7,9 млн.

Тотал сборов мультфильма ЭЛЕМЕНТАРНО вырос до $357 млн. За уикенд картина освоила на 51 рынке $18,3 млн. Падение составило в среднем 37%.

Хоррор АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ довел свою международную кассу до $84,8 млн, заработав за уикенд за пределами США $12 млн. В общей сложности на его счету $156 млн.

ИНДИАНА ДЖОНС И ЧАСЫ СУДЬБЫ в 52 странах привлек на прошлой неделе $8,2 млн. Его международная касса достигла $176 млн, мировая – $335 млн.

Китайский прокат возглавило фэнтези FENGSHEN TRILOGY. За уикенд новинка освоила $56,3 млн.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

24.07.2023 Автор: Максим Острый