Международная касса: «Человек-Паук: Нет пути домой» лидирует в прокате

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ преодолел $1 млрд кассовых сборов в мире — это второй фильм Sony с подобным результатом за все время после ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВДАЛИ ОТ ДОМА ($1,13 млрд), а также первый релиз с таким рубежом с начала пандемии. За минувший уикенд в международном прокате фильм с Томом Холландом собрал $121,4 млн, что суммарно увеличивает кассу релиза на 61 территории до $587,1 млн. Блокбастер на аналогичных рынках опережает ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ на 51% и 99% соответственно. В десятку зарубежных рынков для проекта входят: Великобритания ($68,9 млн), Мексика ($52,8 млн), Корея ($41,1 млн), Франция ($35,8 млн), Бразилия ($31,7 млн), Австралия ($31,4 млн), Индия ($29,7 млн), Россия ($28,5 млн), Италия ($21,2 млн) и Германия ($20 млн).

Китайский триллер FIREFLIES IN THE SUN во второй уикенд заработал $36 млн. Суммарная касса проекта составляет $114 млн.

Продолжение франшизы МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ собрало $35,2 млн на минувших выходных, что увеличило зарубежную кассу до $47,3 млн. На старте фильм заработал $3,9 млн в Великобритании, следом идет Франция ($3,1 млн), а в Мексике релиз собрал кассу на уровне старта НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ ($2,2 млн). В пятерку крупнейших рынков входят Япония ($7,1 млн), Россия ($5,9 млн), Великобритания ($3,9 млн), Франция ($3,1 млн) и Мексика ($2,2 млн).

Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 открылся в выходные на 22 рынках и собрал около $19,2 млн. По итогу уикенда международная касса составляет порядка $24,8 млн. Во Франции проект собрал с учетом превью $6 млн, что является лучшим стартом анимационного фильма на рынке за время пандемии.

Еще одна драма из Поднебесной B FOR BUSY на старте собрала $10,33 млн. Во второй прокатный уикенд китайский мультфильм LION DANCE BOY заработал $9,9 млн, с учетом превью общая касса составляет $22,6 млн.

KING'S MAN: НАЧАЛО дебютировал на нескольких крупных зарубежных рынках в эти выходные: в Корее ($3,5 млн), Японии ($2,1 млн) и Индонезии ($600 тыс.), и суммарно собрал $6,9 млн на семи территориях.

27.12.2021 Автор: Виолетта Палий