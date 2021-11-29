Международная касса: ​​«Энканто» лидирует на старте

Проект компании Disney ЭНКАНТО стартовал на минувшем уикенде с $29,3 млн на 47 территориях. Анимационный релиз отличился во Франции ($3,5 млн), Колумбии ($2,6 млн), Великобритании ($2,4 млн), Южной Корее ($2,2 млн) и Италии ($2,1 млн). Суммарно картина заработала $69,6 млн.

Фильм ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ в международном прокате заработал $28 млн за выходные, что увеличило совокупную выручку до $116 млн. Теперь картина представлена на 40 территориях. Впереди — премьеры во Франции, Южной Корее, России, Испании.

ДОМ GUCCI собрал за рубежом $12,8 млн. Общая касса проекта составляет $34 млн. Драма про мир высокой моды заработала в Великобритании $3,4 млн, во Франции — $1,9 млн, а Мексика и Испания принесли картине еще $1 млн и $0,8 млн соответственно.

Фантастическому хоррору ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ поддался результат в $5,1 млн. Наиболее успешными для проекта территориях оказались Франция ($0,9 млн), Россия ($0,7 млн) и Тайвань ($0,6 млн).

Ранее блокбастер БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНЦЗИНЬ стал самым успешным фильмом в истории китайского проката. Общая касса картины достигла $890 млн, это выше, чем было у предыдущего чемпиона, фильма WOLF WARRIOR 2.. Первую строчку бокс-офиса в Поднебесной на минувшем уикенде сохранил за собой проект BE SOMEBODY, пополнивший кассу на $21,9 млн.

29.11.2021 Автор: Виолетта Палий, Максим Острый