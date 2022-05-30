Международная касса: «Топ Ган: Мэверик» занимает первую позицию

На минувших выходных ТОП ГАН: МЭВЕРИК стартовал на 62 рынках, заработав $124 млн с учетом превью. Для сравнения, на международной арене кинокомикс БЭТМЕН заработал в первый уикенд $120 млн, а лидер зарубежных сборов среди голливудских релизов в 2022 году, фильм ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ, собрал за тот же период $265 млн. В топ-5 стран по сборам релиза вошли Великобритания ($19,4 млн), Франция ($11,7 млн), Австралия ($10,7 млн), Япония ($9,7 млн) и Германия ($6,5 млн). При этом суммарно мировая касса проекта составляет $260 млн, что позволило боевику занять пока седьмую строчку самых кассовых релизов 2022 года: впереди — СОНИК 2 В КИНО с $385 млн сборов в мире.

Материал дополняется.

30.05.2022 Автор: Виолетта Палий