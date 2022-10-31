Международная касса: «Черный Адам» вновь расположился на первой строчке

Проект ЧЕРНЫЙ АДАМ во второй уикенд собрал дополнительно $39 млн за рубежом, что пополнило счет релиза до $139 млн. Наибольшие сборы кинокомиксу принесли Великобритания ($15,3 млн), Мексика ($9,3 млн), Бразилия ($8,4 млн), Франция ($8,2 млн) и Австралия ($7,8 млн).

Хоррор SMILE заработал еще $7 млн. Теперь международные сборы проекта находятся на уровне $93,6 млн. Мюзикл LYLE, LYLE, CROCODILE также пополнил свою копилку на $6 млн до $18 млн.

Порядка $5,5 млн собрала китайская драма HOME COMING за прошедщий уикенд. Теперь касса проекта составляет $218 млн.

Остальные релизы не смогли преодолеть отметку сборов в $5 млн.

31.10.2022 Автор: Виолетта Палий