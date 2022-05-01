Международная касса: «Фантастические твари» лидируют четвертый уикенд подряд

Лидером уикенда в международном прокате стал фильм ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА, который преодолел отметку мировых сборов в $300 млн и заработал еще $25,8 млн на 73 зарубежных территориях. На данный момент его международная касса составляет $250 млн. В топ-5 стран по сборам проекта вошли Япония ($26,7 млн​​), Германия ($25,7 млн​​), Великобритания ($23,7 млн), Китай ($21,4 млн) и Франция ($16,9 млн).

Проект СОНИК 2 В КИНО также преодолел отметку в $300 млн рубеж в мире, собрав $323 млн. По итогам минувшего уикенда фильм заработал $14,5 млн, увеличив зарубежные сборы $162 млн.

Приключенческая комедия ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД заработала дополнительно $10,5 млн на 61 рынке, благодаря чему ее международные сборы составляют в настоящее время $58,1 млн. Лидерами по кассе релиза являются Великобритания ($9,2 млн) и Австралия ($8,9 млн).

Драма АББАТСТВО ДАУНТОН 2 стартовала с $9,3 млн на 33 рынках. Крупнейшими по сборам странами стали Великобритания ($3,8 млн), Австралия ($1,3 млн), Франция ($1,1 млн), Германия ($765 тыс.) и Нидерланды ($567 тыс).

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ увеличил свою кассу на $9 млн — теперь сборы релиза за рубежом составляют $74,3 млн. В Китае проект стартовал с $4,5 млн за уикенд.

Китайская мелодрама STAY WITH ME собрала в стартовый уикенд $8,3 млн.

01.05.2022 Автор: Виолетта Палий