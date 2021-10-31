Международная касса: китайская «Битва на озере Чанцзинь» стала самым кассовым фильмом 2021 года

Боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ в эти выходные возглавил международную кассу с $51,9 млн на 72 рынках, что увеличило общие сборы фильма за рубежом до $472,4 млн. Основная часть сборов уикенда пришлась на Китай, где фильм об агенте 007 на выходе заработал с $28,2 млн, став третьим лучшим стартом для голливудского проекта в Поднебесной в этом году. Результат оказался немного ниже прогнозов, так как в стране обострилась ситуация с пандемией коронавируса. Согласно прогнозам, итоговые сборы НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ в Китае могут достичь $68 млн. На открытых рынках падение сборов составило 33% за уикенд, например, шпионский фильм вновь занял первое место в Великобритании; сумарная касса в стране составляет $116,4 млн, что соответствует показателям 007: СПЕКТР и 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» за аналогичный период. Также фильм показал хороший результат в Германии с падением на 28%, общая касса по итогам уикенда составляет $62 млн. Во Франции падение оказалось на уровне 15%, общая касса по итогам четырех уикендов увеличилась до $26,1 млн. В Нидерландах НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ стал крупнейшим релизом Universal: проект собрал $18,4 млн.

По итогам четырех с лишним недель проката в активе китайского фильма БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНЦЗИНЬ находится уже $858,5 млн, что сделало его самым кассовым проектом мирового проката 2021 года. За минувший уикенд картина заработала чуть более $30 млн.

Продолжает собирать кассу и ВЕНОМ 2, международные сборы которого упали на 41% по отношению к прошлому уикенду. К концу минувшего уикенда проект добавил еще $21,4 млн на 53 рынках. Таким образом, фильм с Томом Харди смог преодолеть отметку международных сборов в $200 млн, заработав по итогу $205,4 млн. На сопоставимых рынках в аналогичный период кинокомикс обходит ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДУ ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (+80%), ЧЕРНУЮ ВДОВУ (+67%) и ФОРСАЖ 9 (+13%). Лучшими рынками для проекта стали Россия ($31,2 млн), Мексика ($21,5 млн), Великобритания ($20,2 млн), Корея ($16,8 млн) и Бразилия ($10,1 млн).

ДЮНА также добавила $21,4 млн за выходные на 75 территориях. Таким образом, общий объем ее зарубежной кассы составил $222,7 млн, падение научно-фантастической эпопеи Дени Вильнева оказалось на уровне 54%, без учета Китая – 34%. В Поднебесной ДЮНА заработала $33 млн, что сделало Китай лидирующим оффшорным рынком, за которым следуют Франция ($29 млн), Россия ($21 млн), Германия ($19,9 млн) и Великобритания ($18,1 млн). На сопоставимых территориях картина Дени Вильнева идет примерно на одном уровне с ДОВОДОМ, а также опережает ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДУ ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (+56%), ЧЕРНУЮ ВДОВУ (+59%) и БЕГУЩЕГО ПО ЛЕЗВИЮ 2049 (+84%).

31.10.2021 Автор: Виолетта Палий