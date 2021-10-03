Международная касса: «Веном 2» стартовал в России лучше других пандемийных проектов

В ряде стран на минувшем уикенде стартовало продолжение франшизы о Джеймсе Бонде, фильм НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ: так, в международном прокате проект заработал $119,1 млн, что оказалось выше прогнозов в $90 млн. На сопоставимых рынках без учета превью сборы НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ соответствуют старту 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» и оказываются чуть ниже 007: СПЕКТР (-17%). Прокат картины начался уже на 54 территориях, в Китае она выйдет 29 октября.

Между тем, ВЕНОМ 2 показал крупнейший старт в России с начала пандемии и лучший старт для проектов Sony. Ожидается, что к концу уикенда кинокомикс заработает $13,8 млн долларов.

Однако фильм об агенте 007 занимает второе место по кассе международного уикенда. Лидерство принадлежит китайскому фильму БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНЦЗИНЬ, который собрал на родине $230 млн. К концу проката картина предположительно заработает порядка $714 млн, что позволит ему стать вторым по величине китайским фильмом года.

03.10.2021 Автор: Виолетта Палий