Международная касса: прокат возглавляет китайская драма Home Coming

Лидером международного проката на прошедших выходных стала китайская драма HOME COMING, заработавшая в стартовый уикенд $62 млн.

Хоррор SMILE заработал $14,5 млн на 58 рынках, что на 18% выше старта фильма ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ, на 55% больше РЕИНКАРНАЦИИ и на одном уровне с ЧЕРНЫМ ТЕЛЕФОНОМ. В топ-5 стран по сборам фильма входят Великобритания ($2 млн), Франция ($1,4 млн), Мексика ($1,1 млн), Германия ($1 млн) и Австралия ($0,8 млн).

Перевыпуск АВАТАРА Джеймса Кэмерона заработал $12,3 млн на 51 рынке, что увеличило его международную кассу до $39,5 млн. Самыми кассовыми территориями для проекта стали Франция ($5,8 млн), Германия ($2,9 млн), Великобритания ($2,6 млн), Италия ($2,6 млн) и Корея ($2,3 млн).

Романтическая комедия БИЛЕТ В РАЙ пополнила свою копилку на $9,4 млн за минувший уикенд, увеличив кассу до $45,3 млн.

Триллер DON’T WORRY DARLING заработал $6,4 млн, показав падение сборов на 40%. Теперь международная касса проекта составляет $21,9 млн.

03.10.2022 Автор: Виолетта Палий