Международная касса: «Барби» вошла в тройку самых кассовых фильмов года

Хит Греты Гервиг БАРБИ сохранил лидерство в прокате на 57 рынках. При этом в ряде регионов картина смогла продемонстрировать прирост сборов по сравнению со стартовыми выходными (+37% на Тайване, +29% в Германии, +19% в Гонконге и так далее). Всего за уикенд в 69 странах фильм освоил $122 млн, доведя свою международную кассу до $423 млн, а мировую – до $775 млн.

Снижение сборов драмы ОППЕНГЕЙМЕР составило в среднем 26%. На 78 рынках фильм освоил за уикенд $72,4 млн, его международная касса выросла до $226 млн. В 28 странах, в том числе в Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, байопик уже стал самым успешным проектом Кристофера Нолана. Сборы картины в залах IMAX по всему миру достигли $80,7 млн.

Хоррор-комедия ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ стартовала в международном прокате с $9,1 млн. Во Франции картина смогла привлечь $1,8 млн, в Мексике – $1,2 млн.

До $309 млн выросла международная касса экшна МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ 1. Из этой суммы $45,7 млн принес китайский рынок, $28 млн – корейский, $26,5 млн – британский.

В Китае лидером проката осталось фэнтези FENGSHEN TRILOGY. Его общая касса выросла до $163 млн. Со второго места и $56,4 млн по итогам уикенда начала прокат драма ONE AND ONLY.

31.07.2023 Автор: Максим Острый