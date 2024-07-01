Международная касса: «Головоломка 2» заработала миллиард в мировом прокате

Новая работа студии Pixar стала первым миллиардером этого года в мировом прокате – заветную отметку ГОЛОВОЛОМКА 2 преодолела за рекордные для анимации 19 дней. Больше половины своих валовых сборов, а именно $546 млн, лента заработала за пределами США. За минувший уикенд на 45 территориях проект освоил $108 млн. Самым эффективным рынком для картины остается Мексика. Выручка на этой неделе там достигла $81,9 млн. Следом идут Великобритания ($40,2 млн), Южная Корея ($39,2 млн), Бразилия ($39 млн) и Италия ($31,3). На прошлой неделе к прокату присоединились Новая Зеландия и Гонконг. В Китае касса картины достигла $23,9 млн. До Японии ГОЛОВОЛОМКА 2 доберется лишь в августе.

Фантастика ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ стартовала в 59 странах. Приквел истории про инопланетян с особо острым слухом собрал за пределами США $45,5 млн. В Китае выручка картины составила $9,8 млн, в Мексике – $4,7 млн, в Великобритании – $3,9 млн, в Австралии – $2,6 млн, в Южной Корее – $2,5 млн. Залы IMAX по всему миру принесли проекту $9,3 млн, из них $3,5 млн пришлись на международный прокат. В ближайшее время ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ стартует в Аргентине, Чили, Финляндии и ЮАР.

Мультфильм ГАДКИЙ Я 4 расширил свое присутствие на международной арене до 20 рынков. За уикенд картина освоила $13,9 млн, ее общая выручка выросла до $25,3 млн. В Чили проект стартовал с $2,5 млн, в Колумбии – с $1,7 млн, в Израиле – с $0,9 млн. В Австралии касса картины достигла $9,8 млн, в Аргентине – $5,2 млн.

Боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА по итогам уикенда освоил в мировом прокате $332 млн, в международном – $167 млн.

Мультфильму ГАРФИЛД В КИНО уикенд на 61 рынке принес $2,5 млн, его международная касса выросла до $150 млн.

Драма БАЙКЕРЫ за пределами США заработала с момента старта $7,5 млн.

В китайском прокате первую строчку смогла сохранить за собой мелодрама НАШИ ОБЩИЕ МОМЕНТЫ. Ее общая выручка выросла до $49,4 млн.

Фантастика КАЛКИ, 2898 ГОД НАШЕЙ ЭРЫ начала мировой прокат с $66 млн. Лента стала одним из самых дорогих проектов в истории индийского кинематографа.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

01.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина