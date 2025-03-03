Международная касса: сиквел мультфильма «Нэчжа» близок к $2 млрд

У себя на родине китайский хит НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ за уикенд заработал $64,6 млн. Его общая касса на локальном рынке, таким образом, выросла до $1,963 млрд. В ближайшее время общемировые сборы проекта превысят $2 млрд и вплотную приблизятся к результатам картин МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($2,052 млрд) и ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ ($2,071 млрд).

Кинокомикс КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР на 52 рынках за уикенд смог заработать $18,8 млн. Общемировая касса проекта выросла, таким образом, до $342 млн.

Фантастика МИККИ 17 Пона Джун-хо стартовала в Южной Корее, где с учетом праздничного понедельника заработала $9 млн. Для этого рынка это лучший старт в 2025 году и лучший старт в карьере Роберта Паттинсона. Лишь в 27 кинотеатрах IMAX фильм смог привлечь $0,6 млн.

Комедия БРИДЖИТ ДЖОНС. БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ потеряла в среднем 38% от кассы предыдущего уикенда, освоив на 75 рынках $14,6 млн. Общие сборы проекта выросли до $95,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter

Фото: кадр из фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ

03.03.2025 Автор: Максим Острый