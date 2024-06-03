Международная касса: «Гарфилд в кино» возглавил прокат

Мультфильм ГАРФИЛД В КИНО – очередная попытка Голливуда актуализировать историю кота-гедониста – зрители оценили лишь на минувшей неделе. Вслед за первым местом в домашнем прокате анимационный проект захватил лидерство и на международной арене. За уикенд на 60 рынках картина заработала $27,1 млн. Всего за пределами США ее касса достигла $101 млн.

Экшн ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА в международном прокате снизил темпы сборов в среднем всего на 38% и увеличил свою кассу на $21 млн в 77 странах. На данный момент в копилке боевика с учетом США $114 млн. Из них $18 млн принесли залы IMAX.

Уверенно чувствует себя фантастика ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО. Общая сумма выручки по миру составила $337 млн.

Интерес к семейной ленте с Райаном Рейнольдсом ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ на третьей неделе в международном прокате снизился всего на 8%. Фильм привлек на 69 рынках еще $11 млн. В совокупности картина заработала $138 млн.



По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГАРФИЛД В КИНО

03.06.2024 Автор: Вероника Cкурихина