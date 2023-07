Мировая касса: ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ не смог возглавить международный прокат

Мировая касса картины с Харрисоном Фордом в главной роли составила $130 млн, из них $70 млн фильм освоил за пределами США. Наибольшего успеха лента добилась в Великобритании ($8,9 млн), Франции ($5,9 млн), Японии ($4,7 млн), Южной Корее ($4,1 млн), Германии ($4,1 млн), Испании ($4 млн), Австралии ($3,8 млн), Италии ($2,7 млн), Китае ($2,3 млн) и Мексике ($2,3 млн).

Тем временем в китайском прокате холдовер ПОТЕРЯВШИСЬ В ЗВЕЗДАХ за уикенд пополнил свой счет на $124 млн. Общая касса проекта достигла $341 млн.

Еще один хит китайского проката, драма NEVER SAY NEVER в рамках превью-показов к вечеру воскресенья смогла привлечь $41,4 млн.



Мировые сборы мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ преодолели рубеж в $600 млн. На 63 зарубежных рынках фильм заработал в общей сложности уже $267 млн. Ключевыми территориями стали Китай ($48,6 млн), Великобритания ($32,6 млн), Мексика ($27 млн), Австралия ($18,5 млн) и Франция ($12 млн).



Еще один мультфильм, ЭЛЕМЕНТАРНО, в 40 странах смог привлечь в настоящий момент $98 млн. Южнокорейские зрители принесли ему $17,3 млн, китайские – $14 млн, мексиканские – $9,9 млн, французские – $6,1 млн, а австралийские – $4,4 млн. 7 июля у ленты назначен старт в Великобритании, 14 июля – в Испании, а 4 августа – в Японии.



До $20 млн смогла довести свою международную выручку комедия БЕЗ ОБИД. Лента вышла в прокат на 54 рынках.



Международная касса проекта ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ за уикенд выросла на $14,9 млн, до $245 млн. Среди 65 рынков главным для релиза стал Китай – здесь фильм заработал уже $85,9 млн. На 4 августа у картины назначена премьера в Японии.



Мультфильм РУБИ ГИЛЬМАН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАКЕНА-ПОДРОСТКА вышел в прокат в 67 странах. В Мексике он смог привлечь $1,2 млн, в Великобритании – $1 млн. В целом за пределами США картина стартовала с $7,6 млн.



Кинокомикс ФЛЭШ на 78 территориях смог заработать по итогам уикенда $146 млн, его тотал достиг, таким образом, $245 млн. Наибольший вклад в него внесли Китай ($25,4 млн), Мексика ($16,9 млн) и Великобритания ($10,1 млн).



