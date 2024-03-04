Международная касса: «Дюна: Часть вторая» вышла в прокат на 71 рынке

ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ вышла в прокат на 71 рынке, на 67 из них она смогла стать лидером бокс-офиса. Общая выручка фильма за пределами США за уикенд составила $97 млн. $13,7 млн из этой суммы пришлись на залы IMAX (на 10 рынках сиквел ДЮНЫ установил рекорд по сборам за премьерный уикенд в данном формате). Лента показала лучший старт в карьере постановщика Дени Вильнева. Наиболее активно фильм начал прокат в Великобритании ($11,8 млн), Франции ($9,6 млн), Германии ($9,1 млн), Южной Корее ($6,9 млн) и Австралии ($6 млн). В Китае картина появится на больших экранах 8 марта, в Японии – 15 марта.

В Южной Корее триумфатор прошлой недели, хоррор РАСКОПАННАЯ МОГИЛА довел свою суммарную выручку до $43,4 млн.

Среди других холдоверов можно отметить байопик БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ. Картина, работавшая на 56 рынках, освоила за уикенд $8,8 млн. Международная выручка проекта достигла $63,3 млн.

МАДАМ ПАУТИНА за пределами США за уикенд привлекла $5 млн. Тотал сборов кинокомикса составил $91 млн.

Касса комедии КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ в 49 странах за уикенд достигла $4,4 млн. Общая выручка ленты выросла до $207 млн.

Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ТРЕНИРОВКА СТОЛПОВ на 44 рынках заработало $4,4 млн. За пределами США на счету проекта – $21 млн.

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

04.03.2024 Автор: Максим Острый