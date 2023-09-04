Международная касса: «Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Кристофера Нолана

На минувшей неделе ОППЕНГЕЙМЕР вышел в китайский прокат, где возглавил бокс-офис. К вечеру воскресенья ему удалось заработать на новом для себя рынке $32,7 млн. $9,3 млн из этой суммы пришлись на залы IMAX. Всего в копилке картины $851 млн, это третий результат для всех работ в карьере Кристофера Нолана

Тем временем, статус самого успешного релиза 2023 года на минувшей неделе перешел к БАРБИ. На 75 рынках фильм Греты Гервиг заработал за уикенд $13,2 млн, и его общие сборы достигли $1,381 млрд.

В роли главной новинки недели выступил боевик ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3. В международном прокате картина в 49 странах смогла заработать $26,1 млн. Из них $3,5 млн пришлись на Великобританию, $2,8 млн – на Францию, $2,4 млн – на Германию, $1,7 млн – на Испанию, $1,6 млн – на Саудовскую Аравию.

Гоночная лента ГРАН ТУРИЗМО освоила на 64 рынках $8,7 млн. Таким образом, ее международная касса достигла $50,3 млн.

77 рынков принесли хоррору МЕГ 2: БЕЗДНА за уикенд $8,5 млн. За пределами США выручка проекта достигла $297 млн. Наибольшего успеха лента добилась в Китае ($117 млн), Мексике ($20,7 млн), Великобритании ($15,8 млн), Франции ($14 млн) и Испании ($12,2 млн).

Лишь на 28% в среднем снизились сборы мультфильма ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ, премьера которого состоялась на шести новых территориях. Всего за уикенд проект освоил $5,4 млн в 57 странах, его международная касса выросла до $44,9 млн. Впереди у ленты старты в Австралии, Южной Корее и Японии.

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР

04.09.2023 Автор: Илья Кувшинов