Международная касса: главной новинкой стал «Аргайл: Супершпион»

На спокойно прошедшем уикенде международный прокат возглавил новый фильм Мэттью Вона. Комедийный экшн АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН заработал за первый уикенд за пределами США $17,3 млн на 78 рынках. Наибольшего успеха лента добилась в Великобритании ($2,6 млн), Австралии ($1,6 млн), Франции ($1,5 млн), Мексике ($1,3 млн) и Германии ($1,2 млн).

Индийский экшн ИСТРЕБИТЕЛЬ, по итогам 10 дней в прокате принес, по предварительным данным, $34,7 млн.

Мюзикл ВОНКА добрался до южнокорейского проката. За первый уикенд его касса на этом рынке составила $5,6 млн. Общая выручка ленты за пределами США достигла, по предварительным данным, $371 млн.

Касса китайских кинотеатров накануне праздничного уикенда Лунного Нового года опустилась до минимальных за 12 месяцев значений и составила лишь $21,2 млн. Лидером чарта стала комедия ДЖОННИ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ!. Общая выручка релиза достигла $171 млн.

Фото: кадр из фильма АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН

05.02.2024 Автор: Максим Острый