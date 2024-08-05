Международная касса: сборы Disney в 2024 году превысили отметку в $3 млрд

ДЭДПУЛ И РОСОМАХА уверенно сохранил лидерство в международном прокате. Холдовер с Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом заработал $111 млн за уикенд за пределами США. Общая выручка картины достигла $824 млн. Наибольшим успехом фильм пользуется в Китае ($45,2 млн), Великобритании ($42,4 млн), Мексике ($32,8 млн), Австралии ($24,6 млн) и Германии ($19,1 млн). На всех рынках лента сохранила за собой первое место среди иностранных релизов.

Благодаря проекту сборы компании Disney в 2024 году превысили отметку в $3 млрд. ДЭДПУЛ И РОСОМАХА в данный момент занимает третью строчку среди самых кассовых релизов с рейтингом R. Позади остались итоговые сборы первых двух частей франшизы ($783 млн и $786 млн соответственно).

Триллер ЛОВУШКА М. Найта Шьямалана вышел в прокат на 39 рынках за пределами США. Сборы картины на международной арене составили скромные $4,4 млн.

Семейное фэнтези ГАРОЛЬД И ВОЛШЕБНЫЙ МЕЛОК на 32 рынках привлекло $3 млн.

В Китае первую строчку бокс-офиса по-прежнему занимает комедия ПРЕЕМНИК. В ее активе уже $374 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

05.08.2024 Автор: Максим Острый