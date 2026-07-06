Международная касса: уикенд под знаком анимации

За пределами США минувший уикенд прошел под знаком анимации. Если на домашнем рынке МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ стартовали с минимальными для франшизы сборами, то в международном прокате картина показала заметно более уверенный результат. За выходные мультфильм заработал $85 млн в 71 стране, а с учетом превью международная выручка достигла $98 млн. В сумме с Северной Америкой глобальный бокс-офис МИНЬОНОВ И МОНСТРОВ составляет около $159-160 млн, причем, как и в случае с предыдущими частями, именно зарубежные рынки обеспечивают основную часть дохода. В Китае проект заработал $16,3 млн на примерно 30 тысячах экранах. В субботу мультфильм возглавил китайский чарт с $6,4 млн, заняв около 27% всех сеансов на рынке и уверенно опередив локальную комедию БУДЬТЕ РЕАЛИСТАМИ.

За третий международный уикенд ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 заработала $69,3 млн в 50 странах, увеличив зарубежные сборы до $398 млн, а мировые – до $764 млн. Ключевым событием стал выход в Японии, где анимация собрала $14,6 млн, показав лучший старт года среди голливудских проектов. Текущая динамика позволяет аналитикам прогнозировать, что пятая часть имеет реальные шансы превзойти показатели четвертой, которая завершила прокат на уровне $1,07 млрд и до сих пор остается самым кассовым фильмом серии.

Совершенно иная картина складывается у СУПЕРГЕРЛ. Во второй уикенд международного проката фантастический экшн Warner Bros. и DC собрал за рубежом лишь $9,4 млн в 80 странах. Совокупная зарубежная выручка достигла $42 млн, а мировой бокс-офис – $100 млн, что на фоне производственного бюджета в $170 млн выглядит крайне слабо.

Общий контекст для международного проката остается смешанным. В наступающие недели на ряде ключевых территорий начинаются школьные и летние каникулы, что создает дополнительные возможности и для МИНЬОНОВ И МОНСТРОВ, и для ИСТОРИИ ИГРУШЕК 5, а также для готовящегося выхода игрового ремейка МОАНЫ от Disney. При этом европейский рынок сталкивается с дополнительным ограничением в виде сильной жары, и киносети вынуждены активно продвигать свои залы как комфортное, кондиционированное пространство для отдыха. Одновременно Чемпионат мира по футболу частично отвлекает внимание аудитории, особенно в странах с сильной футбольной культурой, таких как Мексика.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5

06.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов